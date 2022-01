Jean-Paul Issartel dévoile l’histoire du pays de Bourdeaux

Son livre très documenté plonge le lecteur dans la généalogie et l’histoire des habitants de Mornans et des alentours.

Mornans, commune protestante du pays de Bourdeaux, patrimoine et histoire de ses habitants. Voilà le titre de l’ouvrage de Jean-Paul Issartel, sorti en décembre 2021. Trois-cent-dix-huit pages dans lesquelles les habitants découvrent ou redécouvrent leur histoire et leur famille, les anecdotes et faits divers du pays qui ont jalonné la vie des familles et des villages du pays de Bourdeaux depuis le XIVème siècle.

Jean-Paul Issartel habite, depuis la retraite, la maison familiale de son épouse. En 2019, il tombe sur une boîte de photographies qui suscite sa curiosité. Ancien directeur des recherches en biologie au CNRS, il a l’esprit aiguisé et organise, après de nombreuses recherches motivées par les clichés trouvés, en septembre de cette même année, une exposition de photos documentées à Mornans. Plus de deux cents visiteurs, emballés par l’idée de ces recherches locales, lui confient des documents, des secrets de familles.....

Article publié dans Le Crestois du 28 janvier 2022