Pour la 4ème année, le Comité des fêtes de Charols organise son salon du livre : Lire en Valdaine, salle Maurice Rodet. Ce salon se déroulera sur la journée du dimanche 23 janvier, de 10h à 17h.

Ce salon du livre est né en avril 2017. Depuis, chaque année, il a lieu avec de plus en plus de monde. En 2021, il a dû être reporté puis annulé à cause du covid. Ce salon se veut familial. Il permet de mettre en relation auteurs locaux et des visiteurs dans un monde rural et de créer beaucoup de lien avec les écoles car chaque année est organisé un concours d’écriture. La remise des prix aura lieu pendant le salon.

