Faubourg 26 fête ses dix ans d’existence

Le Temple de Saillans accueille des spectacles de grande qualité et ça paie !

La programmation du premier semestre 2022 de Fauboug 26 est achevée. Elle donne la part belle au jeune public, la grande nouveauté de cette dixième année de production théâtrale.

Le président de Faubourg 26, Maurice Yendt, est intarissable sur l’association qu’il a fondée en 2012. Ce passionné est ravi du succès des programmations : «Notre succès est certainement dû à la variété des propositions, la qualité des spectacles de professionnels, leur texte et leur mise en scène. Les spectacles réunissent chaque année un public fidèle et de nombreux nouveaux qui viennent découvrir la scène du temple. Ce n’était pas gagné, nous sommes dans un petit village rural et finalement, le théâtre plait beaucoup ».

Pour commencer 2022, l’équipe de Faubourg 26 a découvert des spectacle originaux lors des promenades à travers les festivals et scènes françaises...

Article publié dans Le Crestois du 14 janvier 2022