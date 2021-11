Alain Bashung - Covers (2021)

Fans de Bashung, voilà un album collector, sorti uniquement en édition vinyle, qui doit impérativement trouver sa place dans votre discothèque !

Tout au long de sa carrière, l’artiste s’est adonné à la reprise. Lorsqu’il chantait Elvis, Ferré, Christophe, Gainsbourg ou Manset, il l’a toujours fait à sa façon : l’art de se réapproprier les plus grandes chansons des autres en leur donnant une couleur inédite.

D’où la pertinence de “Covers”, cet album collector réunissant d’indispensables raretés. Douze ans après la mort de l’artiste, on y retrouve quelques-unes de ses reprises les plus mémorables, dont “Les Mots bleus” de Christophe, “Bruxelles” de Dick Annegarn, “Le Sud” de Nino Ferrer, “Avec le temps” de Léo Ferré , “L’Homme à tête de chou” de Gainsbourg ou “That’s All Right Mama” d’Elvis Presley.

Sortie initialement en 2019, ce vinyle n’était jusqu’alors disponible que dans un coffret intégral. Depuis février 2021, il est enfin vendu à l’unité. Une nouvelle qui ne peux que réjouir celles et ceux qui n’avaient pu se procurer la première édition par manque de budget. La pochette de l’album, signée Pierre Terrasson, est franchement superbe : elle y montre un Bashung, la clope au bec, la guitare en bandoulière, prêt à allumer son ampli.

Des chansons à (ré)écouter de toute urgence, en particulier la relecture incroyablement puissante des “Mots bleus” de Christophe, tout d’abord parue en 1992 sur une compilation d’artistes en faveur de la recherche contre le sida. Bashung nous livre également sa version superbement adaptée en français de “Hey Joe” de Jimi Hendrix !

Voilà donc une bien chouette galette à poser sur votre platine. Mon seul regret : l’absence sur cette compilation de la chanson de Gérard Manset “Il voyage en solitaire”. Ce n’est certes pas une rareté, puisqu’elle figure déjà sur l’album “Bleu Pétrole” (2008), mais elle aurait eu fière allure aux côtés de toutes ces superbes reprises.

Philippe Multeau

Article publié dans Le Crestois du 12 novembre 2021

Extraits de l'album :