Festiv’Jazz à Chabeuil

Un festival ouvert à tous les styles de jazz, du 18 au 21 novembre au Centre Culturel.

La première nuit du jazz a été créée en 1997 au sein de l’Harmonie de Chabeuil par l’actuel président du Festiv’jazz. En 2006, cet évènement se transforma en un premier festival de trois jours. Tout au long de ces années, cet évènement fut soutenu par des partenaires institutionnels ou privés, ce qui permet une belle affiche.

La qualité de la programmation fut tout de suite au rendez vous malgré les faibles moyens de départ. Quelques belles rencontres tout au long de ces quelques années écoulées : Jean Paul Fontaine, parrain de ce festival jusqu’en 2015 et le Vitamine Jazz Band, Alain Brunet, Benny Vasseur, Dany Doris, Frédérique Brun et Philippe Khoury, Pierrot Ianetti, Florence Fourcade, Jean Jacques Tahïb, Francis Bouquet, Jazz au Piff, Anne Sila et le Magnetic orchestra, le Cantaloupe sextet, À Toutes Pompes, Alice Martinez, Swallow, Antoine Courtois,Tony Petruciani et beaucoup d’autres.

Le Festiv’jazz se veut ouvert à tous les styles de jazz, tout en se référant en permanence au jazz traditionnel afin de faire redécouvrir le Jazz à ceux qui l’aiment et le connaissent depuis leur jeunesse mais aussi à ceux qui n’ont eu que peu d’occasion d’en écouter. Tout cela dans une ambiance et un décor le plus chaleureux possible avec des tarifs plus que raisonnables.

Au programme cette année...

Article publié dans Le Crestois du 5 novembre 2021