Sherlock Holmes sur la scène crestoise

Jeudi 18 novembre à 20h à l’Éden Théâtre. Élémentaire mon cher Watson !

Trois comédiens, neuf personnages, un meurtrier. Le mystère de la vallée de Boscombe est l’une des cinquante-six nouvelles d’Arthur Conan Doyle mettant en scène le détective Sherlock Holmes.

Cette adaptation théâtrale de Christophe Delort, coproduite par la Compagnie Tête en l’air et Bonaf Company, mêle intrigue holmésienne et humour british. Synopsis : 1888, Sherlock Holmes et le docteur Watson enquêtent sur la mort de Charles Mac Carthy.

Les circonstances accablent le fils de la victime. Mais le célèbre détective anglais et son acolyte mènent l’enquête dans la vallée de Boscombe pour découvrir les circonstances réelles de ce meurtre.

Une pièce de théâtre où trois acteurs jouent neuf personnages pour découvrir la seule et unique vérité. Élémentaire mon cher Watson !

Critiques presse :

« Une réjouissante comédie familiale pleine d’un humour British et écrite avec efficacité ! » La Provence

« Un trio parfait pour une enquête surprenante » Figaroscope

« Le ton de la pièce offre un savant cocktail d’action, de suspense mais aussi une sacrée dose d’humour » L’Officiel des spectacles

Tarifs : De 5 à 15€, gratuit jusqu’à 11 ans. Des offres d’abonnements avantageuses sont aussi proposées, permettant de bénéficier de places à moitié prix !

Billetterie en ligne sur www.ville-crest.fr ou auprès du service culturel.

Article publié dans Le Crestois du 5 novembre 2021