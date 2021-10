Festival des Cultures Numériques et du Manga

La troisième édition se tiendra le samedi 30 octobre à Nyons.

Le Festival des Cultures Numériques et Manga propose, à travers une programmation pluridisciplinaire, un panorama des cultures numériques et manga.

Événement résolument ancré dans un environnement local et à destination des jeunes et des familles, ce festival a pour but de valoriser la richesse de ces nouvelles cultures. Pour cela, le festival propose un format unique, mêlant ateliers, performances, installations, participation des accueils de loisirs, soirées jeunes… en créant plusieurs rendez-vous lors des vacances scolaires d’automne avec une journée « temps fort » pour clôturer le festival.

C’est un événement destiné aux familles et aux jeunes, accessible aux non-initiés. Un événement qui permet de diffuser des informations fiables et efficaces, pour permettre aux jeunes et aux familles de mieux mesurer les enjeux et les risques des outils numériques et faire ses propres choix en fonction de ses attentes et besoins. Bref, tout pour distraire, faire découvrir, interroger et donner envie !

Voici le programme...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 29 octobre 2021

Photos : © Didier Rousselle