Série : The billion dollar code

Quand deux informaticiens allemands ont attaqué Google en justice. Une histoire vraie !

En 1994, deux jeunes berlinois passionnés d’informatique imaginent un programme pour se déplacer de façon fluide à la surface du globe. Onze ans plus tard, en 2005, un géant du numérique présente au monde son interface révolutionnaire pour explorer la planète : Google Earth.

Un plagiat ? C’est en tout cas ce que pensent nos deux allemands qui vont se lancer dans un procès pour violation de brevet.

L’histoire commence dans le Berlin bouillonnant du début des années 90, quand le mur venait juste de tomber et que la jeunesse allemande était pleine d’espoir et de créativité artistique. Avec une touche rétro parfaitement dosée et un petit côté cyberpunk, la série suit les aventures d’un groupe de jeunes hackers marginaux qui bricolent des ordinateurs dans leurs locaux bordéliques. Persuadés d’avoir eu l’idée du siècle, ils vont monter une start-up, Terravision, et trouver des financements pour mettre au point leur invention avec les (faibles) moyens techniques de l’époque. Une vraie prouesse !

Des années plus tard, Terravision devra se lancer dans une bataille pour faire reconnaitre ses droits face au géant Google...

Si vous aimez, comme moi, les histoires de batailles juridiques entre David et Goliath, cette mini-série allemande, inspirée d’une histoire vraie, est faite pour vous ! Elle nous fait découvrir un épisode injustement méconnu de l’invention d’un des outils les plus populaires d’internet aujourd’hui.

Une histoire passionnante et vraie, une réalisation nerveuse, un casting parfait, voilà une série qui va vous tenir en haleine !

Philippe Multeau

THE BILLION DOLLAR CODE

Série allemande d’Oliver Ziegenbalg (2021)

Disponible sur Netflix

Article publié dans Le Crestois du 29 octobre 2021