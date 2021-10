À la Ferme des Buis, la science de la nature !

Violaine Brun et Guillaume Hidden ont fait le choix de quitter un confort d’ingénieurs pour réaliser un rêve de jeunesse : élever des chèvres et vivre en montagne.

L’aérospatiale mènerait-elle à tout ? C’est ainsi que du sentier des étoiles aux sentiers à chèvres dans le Vercors, il n’y eut qu’un saut pour nos deux amis… Après une longue maturation et une solide formation agricole, Violaine Brun et Guillaume Hidden décident de se lancer en 2017 et créent, à la Roche-sur-Grâne, au niveau du col de Roynac, la Ferme des Buis.

Un Brevet professionnel responsable d’entreprise agricole (BPREA) en poche, effectué à Die afin de s’ancrer dans la terre drômoise, nos nouveaux agriculteurs trouvent une aide précieuse auprès des fonds de dotations de l’Université de l’avenir. Cet organisme aide à l’installation de jeunes agriculteurs qui s’engagent au développement de l’agroécologie. Une charte morale est signée afin de garantir le respect de la nature et de leurs engagements vers une paysannerie écologique, avec le moins possible d’empreinte carbone...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 octobre 2021