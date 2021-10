Masterclass avec le batteur du groupe Magma

Christian Vander sera à l’Auditorium de musique et de danse de Valence, le lundi 18 octobre, à 14h.

Après une saison 2020/2021 étrange et compliquée pour la culture et la création avec ses désillusions, ses annulations et ses reports, l’Auditorium de Valence espère que celle à venir, tant espérée, de 2021/2022, sera propice à vous procurer beaucoup de plaisir.

Cette programmation de saison vous donnera du rêve grâce à sa diversité, de l’émotion grâce aux sourires et regards chaleureux entre musiciens, et aussi entre musiciens et public, que seule une salle de la taille de l’Auditorium de la Maison de la Musique et de la Danse permet.

Vous découvrirez de nouveaux artistes auxquels vous ne vous attendiez pas. Il y aura du jazz, du blues, un spectacle pour jeune public, des masterclasses, des jams, mais aussi quelques concerts dans des lieux partenaires comme le Théâtre de la Ville, la Cordo, le Train- Théâtre, le Comptoir Général, l’Oasis Rock Café, le Mistral Palace, le Cause Toujours, l’auditorium de l’ADUDA, l’école ARPEMA…

Jazz Action Valence démarre sa saison culturelle en octobre avec un évènement : une Masterclass avec la base rythmique du groupe MAGMA.

Lundi 18 octobre, de 14h à 18h. Christian Vander (drums) + Simon Goubert & Thierry Eliez (claviers) + Jimmy Top (basse). MAGMA s’est imposé dès 1970 avec une musique libérée des connivences et des clichés, une musique virtuose, sans pareille. Christian Vander, son batteur fondateur, crée une musique totale, inspirée par le saxophoniste de jazz John Coltrane, aux mélodies intenses portées par des choeurs et des voix à l’avant-scène, des rythmiques complexes, une exigence et un lyrisme propre au classique. Aujourd’hui, la musique de MAGMA est toujours saluée comme unique et incontournable.

Tarifs : 22 € (plein) / 18 € (réduit) / 12 € (adhérent JAV)

En partenariat avec le Théâtre de la Ville de Valence : cette masterclass précède le concert qui aura lieu le mardi 19 octobre au Théâtre de la Ville de Valence.

Plus d’infos : JAZZ ACTION VALENCE 32 av. Georges Clemenceau VALENCE

04 75 41 89 60 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 15 octobre 2021

Photo : © Martin Bureau