Attention, voici un ouvrage culte ! Matin brun est un petite nouvelle de 11 pages qui a fait le tour du monde et a été traduit dans 25 pays. Elle a été rééditée en 2020.

Le pays du narrateur et de son ami Charlie doit faire face à l’émergence d’un nouveau régime politique : l’Etat brun. Celui-ci interdit la possession d’animaux d’un autre pelage que le brun. Avec une immense tristesse, Charlie et son ami se plient à la règle : l’un fait piquer son labrador qui n’était pas brun, et l’autre se débarrasse de son chat “qui avait eu la mauvaise idée de naître blanc, taché de noir”.

Comment nos deux personnages ont-ils pu accepter cela ? Entre bière et belote, Charlie et son ami ne sont ni des héros, ni de purs salauds, juste des gens ordinaires comme vous et moi. Alors pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Mais le nouveau régime ne compte pas s’arrêter là...

Vendue à plus de 2 millions d’exemplaires, cette dystopie universelle a été écrite en 1998 en réponse à la montée du Front National en France et aux petites compromissions des partis politiques. La nouvelle aborde la question des extrémismes et montre comment de petites lâchetés peuvent mener au pire.

Voilà un tout petit bouquin malin qui ne vous coûtera que quelques centimes et dont la lecture peut s’avérer salutaire en vue de cette période électorale proche où les sirènes populistes pourraient orienter certains votes vers les partis extrémistes.

Philippe Multeau

MATIN BRUN

Nouvelle de Franck Pavloff

Editions Cheyne - 2,50 €

Article publié dans Le Crestois du 15 octobre 2021