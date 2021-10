Fascinant week-end, destination Clairette

Du 14 au 17 octobre, dans le pays de Saillans, un programme riche de découvertes vigneronnes, balades dans les plus beaux sites régionaux, ateliers, animations, etc.

C’est en 2016 que le Syndicat de la Clairette de Die et des Vins du Diois a candidaté pour l’attribution du label Vignobles et Découvertes, labellisation encouragée par Atout France, l’agence de développement touristique de l’Etat français.

Ce label national vise à promouvoir le tourisme sur le thème du vin et de la vigne. Il est attribué à une destination à vocation touristique et viticole proposant une offre multiple et complémentaire (hébergement, restauration, visites de caves et dégustations, activités de loisirs, sites patrimoniaux, évènements). Il permet de proposer des offres de produits multiples et complémentaires, pour faciliter l’organisation du séjour des visiteurs sur la destination Clairette de Die, Drôme Vallée, tout en les orientant vers des prestations de qualité.

Depuis 2019, la Destination Clairette de Die, Drôme Vallée a rejoint les destinations du Fascinant Week-end qui, tous les ans en octobre, permet aux destinations labellisées de Rhône-Alpes et du sud de la Vallée du Rhône de proposer un programme riche comme des balades vigneronnes, balades dans les plus beaux sites régionaux, ateliers accords mets et vins, etc.

Au programme du 14 au 17 octobre...

Article publié dans Le Crestois du 8 octobre 2021