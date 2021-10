Pierre Callon, sculpteur de matières

La nature inspire le sculpteur Pierre Callon. Bois, métaux, glace et neige, végétaux… tout l’inspire.

Le sculpteur Pierre Callon est installé à Crest, derrière une porte des plus banales de la rue Sadi Carnot. La visite de son atelier est un plongeon dans la matière. En passant à travers de grands garages où, déjà, quelques oeuvres sont installées, la porte du fond, que l’artiste tire doucement vers lui, s’ouvre et laisse rentrer la lumière. Un passage pour entrer dans un jardin extraordinaire. Effectivement, la profondeur du jardin est masquée par la végétation restée verte avec la pluie de cet été.

Quelques oeuvres siègent, ici sur un mur, là au pied d’un arbuste ou sur un trône. La visite commence, entre mère Nature et travail de l’artiste. Il faut serpenter entre les arbustes et les pièces artistiques pour arriver, non sans ouvrir grands les yeux pour ne rien manquer, vers son atelier...

8 octobre 2021