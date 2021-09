Un voyage musical en Afrique

Du vendredi 1er au vendredi 22 octobre, à la Chapelle des Cordeliers.

Exposition, spectacles, ateliers et rencontres… C’est ce que vous proposeront Les Amis du Vieux Crest, en partenariat avec le département et la ville de Crest, en ce mois d’octobre avec « Voyage musical en Afrique », sur une initiative du Crestois Vincent Hickman.

Au menu : trois week-ends thématiques avec les spectacles de la compagnie Debout là Dedans et de nombreux autres artistes invités, des projections vidéos, des ateliers de musique et de danse… Une rencontre avec un dessinateur d’origine tchadienne, un volet de concerts et d’ateliers à destination des scolaires et centres de loisirs de Crest et des environs avec l’accueil prévu de plus de 500 enfants !

Inauguration le vendredi 1er octobre, à 19h, avec un concert « Voyage musical en Afrique »...

Article publié dans Le Crestois du 1er octobre 2021