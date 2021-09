Sillon, un parcours artistique novateur

Du 8 octobre au 1er novembre, à Saoû, Soyans, Pont-de-Barret, Félines-sur-Rimandoule, Rochebaudin, Truinas.

Au printemps 2019 avait lieu la première édition de SILLON. Ayant rencontré un beau succès et faisant sens pour les arts visuels et le territoire, SILLON se déploiera pour sa deuxième édition à l’automne 2021 sur une trentaine de kilomètres reliant six communes : Félines-sur-Rimandoule, Pont-de-Barret, Rochebaudin, Saoû, Soyans et Truinas.

Situés dans les paysages naturels de la Drôme et praticables en mobilité douce, une vingtaine de lieux patrimoniaux et agricoles accueilleront les expositions de quarante artistes contemporains. Des rencontres, ateliers et conférences seront organisés tout au long de la période d’ouverture de la manifestation du 8 octobre au 1er novembre 2021.

Des ateliers d’artistes travaillant sur le territoire seront également à visiter ainsi que plusieurs fermes qui ouvriront leurs portes et nous feront découvrir leurs travail et savoir-faire...

Article publié dans Le Crestois du 1er octobre 2021