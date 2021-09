Joharpo, du Texas au Vercors

Au Louis XI de Saillans, le samedi 2 octobre à 20h30, un blues-folk acoustique qui sent bon les Etats-Unis.

Les trois compères jouent ensemble depuis 20 ans. Ils ont déjà sorti trois albums, sous le nom de Texako. Après différents séjours et performances de Chicago à Austin TX, où plusieurs titres ont été écrits, leur musique sent bon les Etats-Unis avec un bluesfolk acoustique du siècle dernier.

Au fil des rencontres et d’expériences scéniques, ce groupe s’est forgé sa propre identité. Composé uniquement de titres originaux, leur dernier album Songs from the Roots nous transporte du Texas aux contrées du Vercors. À travers son répertoire, le trio Joharpo fige des instants colorés de banjo et d’harmonica marécageux.

Le groupe : Jonathan Callet (chant, harmonica, guitare, banjo), Eliott Baptiste (guitare et basse), Joel Dallavecchia (batterie).

