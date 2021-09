Bistrot à gogo pour les gens de "rien"

Théâtre : une comédie tendre et pathétique, à la Chapelle des Cordeliers le 26 septembre à 16h.

Bistrot à Gogo, c’est avant tout une comédie qui dresse le portrait de ces gens de « rien » pour qui le bistrot est tout. Cette pièce est le reflet d’un monde rural et d‘une époque (années 1970) où l’amitié et la solitude se côtoient pour le meilleur et pour le rire. Le plaisir, l’amitié et le souvenir ont donné naissance à ce texte, fruit d’une écriture collective.

Au bistrot d’un petit village, trois compères de longue date commentent au coin du zinc l’actualité du monde sous le regard attendri de Mirabelle, la tenancière. Celle-ci va leur annoncer une nouvelle qui pourrait bouleverser leur quotidien : stupéfaction, colère, déception, tout s’écroule autour d’eux !

Par la compagnie crestoise Zazie7, avec Hélène Gaud, Serge Beuzelin, Sylvie Dyon, Jean-Jacques Puech.

Pour rester dans le thème, petit cours d’oenologie par Matthieu Lidin, élève sortant de l’école hôtelière de Tain, section sommellerie, sommelier international. Présentation des vins de la vallée du Rhône + les meilleurs crus 1999.

Article publié dans Le Crestois du 24 septembre 2021