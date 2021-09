Notre coup de "cœur" de la semaine pour ce deuxième album qui mêle habilement pop, disco et soul.

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du disquaire !

Si le succès de Clara Luciani a été pour le moins fulgurant, il ne vient pour autant pas de nulle part. Car avant de se révéler aux yeux du grand public avec son premier album "Saint Victoire" en 2018, la chanteuse avait déjà participé au premier album du groupe français "La Femme" ainsi qu'à Cyborg de Nekfeu, et assuré quelques dates prestigieuses, notamment en première partie de Benjamin Biolay.

Reste que le talent de la musicienne est réel, et après un premier album disque de platine en France et récompensé par plusieurs prix, Clara Luciani revient avec une deuxième effort sobrement intitulé "Coeur". Cap du deuxième album parfaitement négocié par Clara Luciani qui propose un excellent disque de chansons pop à l'énergie communicative et à l'ambiance délicieusement seventies.

On pense régulièrement à Michel Berger, aussi bien musicalement qu'au niveau des textes, et à Françoise Hardy, surtout sur les titres les plus calmes, voire à Dalida pour le côté disco. La pop se mêle ainsi au disco et à la soul, mais la musique, si bien produite et écrite soit-elle, laisse également la place à des textes intelligents et bien écrits.

Enfin, il convient de saluer la qualité des compositions et en particulier le sens de la mélodie de Sage (co-compositeur de l'album) et de Clara Luciani, la majorité des chansons entrant immédiatement dans la tête sans pour autant lasser l'auditeur.

Frais, tonique, et cohérent, Coeur est une vraie réussite qui laisse transparaitre l'authenticité de sa créatrice ainsi que son enthousiasme communicatif. Coup de "Coeur" !

Olivier Chapelotte

Disquaire à la Fnac de Crest

Clara Luciani – Coeur (2021)

Disponible en CD et Vinyle

Article publié dans Le Crestois du 24 septembre 2021