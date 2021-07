Les hirondelles se plaisent à Beaufort-sur-Gervanne !

L’association Lysandra a constaté que la population du petit volatile a encore augmenté cette année.

Depuis 2008, l’association Lysandra et ses bénévoles suivent les colonies installées dans le village et dénombrent les nids occupés par ces oiseaux attachants, mais aussi précieux indicateurs de la qualité des écosystèmes et de notre environnement.

Après une baisse notable entre 2013 et 2016, les colonies d’hirondelles beaufortoises ont progressé, puis ont retrouvé et même dépassé cette année les effectifs dénombrés lors du tout premier comptage. Une excellente nouvelle et un joli privilège car leur état de conservation à plus grande échelle reste moins favorable...

Article publié dans Le Crestois du 23 juillet 2021