Récital de trompettes et orgue, lundi 26 juillet

Par François Clément, Gilles Mercier et Jean-Marie Cousinié, à 21h à l’église Saint-Sauveur.

On ne présente plus l’association orgue et trompettes tant la complicité des timbres, le mariage des couleurs et la variété du répertoire font de cette formation un incontournable de la musique d’église. Avec deux trompettes, il est possible d’illustrer un remarquable programme baroque, entrecoupé de riches pièces d’orgue.

Jean-Marie Cousinié occupe le poste de trompette solo à l’Orchestre national des pays de Loire tout en collaborant avec l’Orchestre national de France. Gilles Mercier officie en tant que cornet solo à l’Orchestre philharmonique de Radio France. François Clément, qui tiendra la place d’organiste, est professeur d’orgue au CNR de Clermont-Ferrand et titulaire des orgues de la cathédrale de cette ville.

Le trio mettra tout son talent dans l’exécution de pièces de Monteverdi, Haendel, Loeillet entre autres. Mendelssohn-Bartholdy, Boely, Vierne donneront lieu à de beaux moments d’orgue.

Gisèle Cellier

Concert dans le cadre du festival de Musique Sacrée de Crest. Tarif : 15€ ; tarif réduit : 10€ pour les étudiants, chômeurs ; gratuit jusqu’à 12 ans.

Avec carte d’adhésion de 20€ : plein tarif : 12€ ; tarif réduit : 8€.

Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme :

04 75 25 11 38 et au 06 70 20 44 74

Article publié dans Le Crestois du 23 juillet 2021