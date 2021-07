Côté salon, les sons de Doux Mantra

Une bande de copains, artistes et professionnels du numérique, ont lancé en septembre dernier un label musical indépendant.

Ce château ressemble à celui de Moulinsart. Mais ici, pas de Castafiore. D’habitude, le château des Ramières, situé à Allex, accueille les élèves de l’Ensemble scolaire privé Archipel, à la pédagogie alternative.

Mais, en cette fin de mois de juin pluvieux, c’est un label de musique crestois indépendant qui squatte les grandes salles de cette demeure : Doux mantra records. Un label, mais surtout un collectif de sept copains avec de nombreuses cordes à leur arc musical : tous artistes, designers, scénographes, communicants ou ingénieurs du son de profession.

Doux mantra, lancé en septembre 2020 et qui s’est trouvé un lynx comme effigie, autoproduit et gère aujourd’hui l’identité graphique de neuf groupes, de la pop indie au hip-hop, en passant par l’électro et le punk-rock...

Article publié dans Le Crestois du 16 juillet 2021