De la Fête du picodon à la Foire du picodon !

Rendez-vous le 18 juillet à Saoû pour une foire pleine de saveurs !

En cette année un brin compliquée, les organisateurs de la fête du picodon ont maintenu un grand marché régional dans tout le village, avec les picodoniers, le dimanche 18 juillet. Aurait-on pu imaginer une Foire du picodon sans picodon?

De 9h à 18h, prenez vos paniers et vos baskets car il faut se promener et profiter de chaque senteur, de chaque couleur pour apprécier ce marché au coeur du village au pied du synclinal. Picodoniers, produits du terroir, artisanat, créations et métiers d’art... Un rendez-vous incontournable !

Boissons et restauration à emporter.

Article publié dans Le Crestois du 16 juillet 2021