Enfin, les Tréteaux reviennent !

Le 20 juillet à Autichamp... et tout l’été dans la vallée. Cette année, la pièce présentée sera La Noce de Bertolt Bretch.

Autant dire qu’interprétée par la troupe du Fenouillet, cela ne manquera pas d’humour et d’originalité. Ce sera là l’occasion de découvrir le travail d’un nouveau metteur en scène et le jeu de quelques nouvelles recrues.

Rien ne manque à ce repas de noces... enfin presque. À la table des jeunes époux se trouvent la mère et un ami du marié, le père et la soeur de la mariée, un autre couple et un jeune homme. Le père du marié veille à mettre l’ambiance en racontant des histoires que personne ne veut entendre. La mère de la mariée essaie de relever le niveau, mais le résultat est assez pathétique.

Pendant ce temps, le couple d’amis exhibe sans pudeur l’état lamentable de son mariage et l’ami du marié profite de la situation générale pour chanter à tuetête des airs de circonstance plus ou moins osés. La soeur cherche à se caser, le jeune homme en fait les frais.

Les illusions volent en éclats, les frustrations enflent, pendant que se déglinguent, un à un, les meubles du ménage, faits main par le marié. Mais l’intérêt, une fois qu’on a touché le fond, c’est qu’il ne reste plus qu’à remonter la pente...

• Le 18 juillet, au château à Cléon d’Andran à 21 h 30.

• Le 20 juillet, à 21 h à Autichamp dans la cour du château. Entrée 15€.

• Le 22 juillet, à la Fontaine Minérale, à Pont de Barret.

Pour les réservations, merci de contacter soit la page Facebook du Théâtre du Fenouillet, soit notre adresse mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , soit directement à ce numéro : 06 28 72 26 79

Article publié dans Le Crestois du 16 juillet 2021