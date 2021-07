L'artiste nous propose un album original, constitué de reprises de ses chansons emblématiques en version acoustique et/ou rehaussée d’arrangements symphoniques.

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du disquaire !

Moby, de son vrai nom Richard Melville Hall, est un artiste fascinant. DJ, musicien multi-instrumentiste, producteur, ce touche-à-tout a connu, dans les années 90, un succès fulgurant dans la musique électronique, notamment avec l’album Play (9 millions d’exemplaire vendus !).

Avec 17 albums parus pour 20 millions d’exemplaires vendus et près de 30 ans de carrière, Moby n’a plus rien à prouver, mais a eu l’envie de proposer un album différent, constitué de reprises de ses chansons emblématiques en version acoustique et/ou rehaussée d’arrangements symphoniques.

Laissons à l’artiste le soin de présenter son intention :

« Cet album doit être vu comme une chance de réfléchir à comment l'art peut s'adapter dans le temps dans des dispositions et contextes différents. Désolé si cela paraît évident mais le but principal de la musique est de communiquer des émotions, de partager des aspects de la condition humaine à qui l'écoute. J'ai hâte de montrer la simplicité et la vulnérabilité que peut retranscrire la musique acoustique ou classique ».

Force est de constater que ce pari osé est réussi, grâce notamment à la qualité et la diversité des vocalistes qui viennent prêter main forte à Moby, de Gregory Porter à Jim James en passant par Mindy Jones, ainsi que le pianiste Vikingur Ólafsson, chacun apportant sa personnalité à la musique de Moby.

Jazz, classique, soul, folk/rock, musique de film, de nombreux genres se mélangent sur cet album original et varié qui révèle toutes les qualités de mélodiste et de compositeur de l’artiste.

Voilà donc une belle manière de (re)découvrir l’univers singulier de cet artiste aussi talentueux qu’attachant.

Olivier Chapelotte

Disquaire à la Fnac de Crest



MOBY - Reprise (2021)

Disponible en Vinyle et CD

Article publié dans Le Crestois du 16 juillet 2021