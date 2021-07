Concert vendredi 9 juillet à 20h30 en la chapelle St Jean de Crupies.

Convivia Musica est une association essentiellement tournée vers le chant choral. Le choeur orthodoxe, actuellement constitué d’une trentaine de choristes, est né en 2006. Il est dirigé par Geneviève Judes. Elle s’est imprégnée de cette polyphonie auprès de chefs de choeur russes et bulgares. Le travail continu de ce répertoire permet d’entendre cette âme slave et cette musique si pleine de contrastes...

Nous les avions entendus en l’église d’Autichamp pour un concert de Noël mémorable. Le travail de Geneviève Jude, la chef de choeur, et de ses choristes est à saluer. En toute modestie, cet ensemble se dit encore "amateur" mais on ne peut être qu’admiratif face au niveau atteint. De plus, ce groupe vocal compte quelques voix d’exception qui, par moment, ne font qu’amplifier l’émotion.

Article publié dans Le Crestois du 9 juillet 2021