Les peintures de Pascal Vochelet squattent l’Usine vivante

Une expo lors des portes ouvertes de l’Usine vivante et l’une des étapes d’une balade artistique dans Crest.

Des salles de bains, des scènes de carnaval, des portraits, des animaux punks ou encore des robes inhabillées... L’univers graphique et coloré du peintre Pascal Vochelet a pris pour quelques jours ses quartiers entre les murs de l’Usine vivante, où il possède un atelier.

Installé à Crest depuis un an, l’ancien Marseillais expose ses toiles entre les tiny houses de la coopérative Cabestan et autres ateliers. Le vernissage organisé le 1er juillet est passé mais ses toiles seront visibles le weekend du 10 et du 11 juillet, lors des portes ouvertes de l’Usine vivante.

À cette occasion, plusieurs galeries du quartier, en plus de l’Usine vivante, s’associent pour proposer un parcours artistique local le samedi et le dimanche de 10h à 17h..

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 juillet 2021