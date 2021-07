Amours troubadours, toiles et bois trouvés

Un exposition à Saillans sur « les hauts faits amoureux de Béatrix, comtesse de Die, d’avec messire Rimbaut d’Orange » au XIe siècle.

Ce sont deux esprits libres qui exposent leur travail au Louis XI depuis le dimanche 4 juillet. Jean-François Fulachier et Jean-Louis Clément y proposent, jusqu’au 1er août, une compilation de toiles et de bois trouvés, entre lesquels on peut aussi lire d’incroyables poèmes de ces deux amoureux, ayant vécu au XIe siècle.

Une exposition sur le thème de l’amour tel qu’il était entendu en cette époque lointaine : un amour véritable et libre comme il put exister avant le quatrième concile de Latran qui, en 1215, « empêchera le mariage d’amour en créant la déclaration obligatoire des bans », raconte Clément.

Les bois trouvés du Crestois Jean-François Fulachier résonnent étrangement au milieu de ces poèmes. Avec, ici, un étonnant couple fait de morceaux de bois flottés, à peine travaillés, ne pouvant que faire songer aux amants troubadours ; là, une imposante figure à double face dont le spectateur décidera en son for intérieur ce qu’il préfère y voir...

Le Louis XI est ouvert le weekend mais la visite est possible en semaine, sur réservation auprès de Clément au 06 41 94 44 17.

Martin Chouraqui

L’Aubade

Texte de Cadenet (1160-1235),

extrait des annales de l'institut d'études occitanes

L'Amante

Si jamais je fus belle et estimée,

À présent je suis de haut en bas tombée

Car j'ai été donnée à un vilain

Uniquement pour sa grande richesse,

Et j'en mourrais

Si je n'avais un fidèle ami

À qui je dise ma peine

Et une complaisante sentinelle

Pour me chanter l'arrivée de l'alba (l'aube, ndlr).

Le guetteur

Je suis, moi, sentinelle si courtoise

Qui ne veut point que soit troublé

Un amour loyal à bon droit formé

C'est pourquoi je guette le jour,

S'il paraissait !

Et celui qui est couché avec sa mie,

Qu'il en prenne franchement congé

Dans un baiser et une étreinte,

Car je vois venir l'alba.

Bien me plait longue nuit obscure

Et la saison d'hiver où, le plus elle dure

Et je ne me dispense pas, pour froidure,

D'être toujours loyale sentinelle,

Afin qu'un amant sincère reste en sécurité,

Quand il prend son plaisir

Auprès d'une noble dame,

Du soir jusqu'à l'arrivée de l'alba.

Si je guettais en un château

Et que faux amour y régnât,

Je serais moi-même faux (et indigne) Si je ne cachais

La venue du jour autant que je pourrais,

car je voudrais

Mettre fin à une fausse galanterie ;

Et auprès des personnes courtoises

Je guette loyalement

Et je m'écrie quand je vois l'alba.

L'Amante

Jamais, par flatterie ni par menace

Que mon mauvais mari me fasse,

Je ne cesserai de reposer

Avec mon ami jusqu'au jour ;

car ce serait

Vilenerie mal apprise

Que d'éloigner méchamment

Mon noble ami

De soi-même jusqu'à l'alba.

Le guetteur

Jamais je n'ai vu un amant exaucé

À qui plût l'arrivée de l'alba.

L'Amante

Aussi cela ne m'est ni agréable

Ni plaisant quand je vois l'arrivée de l'alba.