Avec Pianovélo Tour des Alpes, la musique se promène

Philippe Séranne est musicien saltimbanque; il se balade au gré des routes alpines, pédalant sur un triporteur équipé d’un piano.

Philippe Séranne est auteur, compositeur et interprète. Il joue du piano... assis ; ce n’est pas un détail pour nous car le piano est perché sur le vélo ! C’est un drôle d’équipage qui arrive dans les fermes, bergeries, jardins, ateliers et hangars. Des lieux peu communs, inattendus, parfois surprenants, et une musique atypique pour le bonheur de partager un temps suspendu à chaque note... ou à chaque coup de pédale.

Philippe est libre… Y’en a même qui disent qu’ils l’ont vu pédaler. Il profite des paysages en venant de Veynes, où il réside, en suivant les petits chemins qui sentent parfois la noisette, en s’arrêtant sur un banc public… Et même dans un jardin extraordinaire…

Article publié dans Le Crestois du 2 juillet 2021