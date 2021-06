Exposition du 25 juin au 18 juillet au Temple de Saillans.

L’association Faubourg 26 organise la troisième édition de son exposition L’art et la matière au temple de Saillans. Au programme : de la sculpture et de la peinture abstraite...

• BERNARD FROMENT

Un sculpteur assembleur de matières qui, avec leurs multiples cassures, leur fragilité et les histoires extraordinaires qu’elles racontent, ont l’art de faire bouger les choses. Un art lié intimement à la germination du vivant où le verre greffé sur de vieilles souches de bois et d’anciens outils parlent toujours d’ouverture et de renaissance en donnant à voir autrement.

Un artiste à la démarche farouchement atypique dont l’impressionnante originalité interpelle souvent fortement et dont les oeuvres s’exposent fréquemment à Paris (Grande Halle de la Villette en 2019) et partout en France comme à l’étranger (Belgique, Suisse, Canada, etc.).

• GHANI GHOUAR

Venu d’Algérie et installé en Ardèche depuis 2003, Ghani Ghouar appartient à un monde où les couleurs et les lumières font le printemps et les sensations fortes de la vie. Sa peinture est inspirée par l’abstraction lyrique et par les signes comme par la calligraphie de la culture orientale. Cet artiste de l’instinct instantané, pour lequel tout est mouvement, a souvent été exposé en Europe, de Paris à Berlin, en passant par l’Espagne, l’Italie, le Danemark et détour aux Etats Unis.

Ouverture du mercredi au vendredi de 17h30 à 20h, samedi de 10h30 à 12h30 et de 17h30 à 20h, dimanche et mercredi 14 juillet de 9h30 à 13h.

Accueil du public selon les règles sanitaires en vigueur. Entrée libre.

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021