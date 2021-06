La Quadrature du Cercle veille désormais sur la Berneuse en Suisse...

Elle est l’oeuvre d’artistes allexois, Alexandre Berlioz et Enzo Graftieaux.

La Berneuse, en Suisse, culmine à 2500 m d'altitude. Située au sud-est du lac Léman, dans les Alpes bernoises occidentales, elle attire, en période d'hiver, les inconditionnels de la glisse et, plus tard dans la saison, les randonneurs et les touristes.

Accessible par le téléphérique du Leysin, elle offre un panorama exceptionnel à 360° sur le lac Léman, le Jura et les Alpes suisses et françaises, panorama dont ne tarissent pas d'éloges l'ensemble des visiteurs qui viennent ici retrouver calme et sérénité.

Ce cadre idyllique fut source d'inspiration pour l'association touristique ATALC, fusion de trois offices de tourisme effectuée en 2010, avec un projet culturel d'envergure. Ce projet, baptisé Ailyos Art Nature (du nom des trois localités Aigle, Leysin, les Mosses) propose depuis trois ans de marier l'art et la nature, avec quelques précédents à Leysin, et notamment en 2016, la fresque géante éphémère de Saype (10 000m2), représentant un berger assoupi dans une prairie, aussitôt invitée à reprendre ses droits sur la peinture biodégradable.

UNE OEUVRE ALLEXOISE RETENUE POUR 2021

C'est en ce lieu qu'Alexandre Berlioz, sculpteur, et Enzo Graftieaux, métallier, deux artistes allexois, ont été retenus pour la conception de leur oeuvre "la Quadrature du Cercle", oeuvre qu'ils exposeront au sommet de la Berneuse durant les trois mois de la période estivale...

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021