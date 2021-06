Lydvine Carré, une dame des champs

Lydvine Carré est floricultrice, les fleurs qu’elle cultive vont du champ au vase.

Installée dans la campagne montmeyranaise, Lydvine Carré cultive des platesbandes de fleurs et en fait des bouquets et des compositions. Elle est officiellement installée en floriculture bio depuis avril 2021. Sur 1000m2 s’étalent les couleurs et les senteurs de ses fleurs, protégées par des paillages ou des serres.

En arrivant, les arômes des roses titillent les narines, les yeux sont attirés par les fleurs qui jalonnent ici un bord de jardin, là une haie. Lydvine arrive, en tenue de jardinière, bermuda et casquette vissée sur la tête pour se parer des rayons déjà forts du soleil...

Article publié dans Le Crestois du 25 juin 2021