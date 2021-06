Aurélie Chanut, la cosmétique dans la peau

La jeune formulatrice en cosmétique, basée à Montoison, prépare de nouveaux produits pour le bien-être corporel.

Installé au 6, montée de l’Église à Montoison, le petit laboratoire de formulation cosmétique d’Aurélie Chanut renferme les secrets de fabrication de ses produits naturels et éco-responsables. Depuis décembre 2020, elle a reçu l’autorisation de vendre ses trois premiers produits estampillés Élise et Rose, après un an de travail acharné.

Le laboratoire de formulations d’Aurélie est illuminé par de grandes vitres qui donnent sur la rue. Jouxtant sa maison d’habitation, ce labo lui offre un vrai confort entre sa vie professionnelle et sa vie de maman...

Article publié dans Le Crestois du 18 juin 2021