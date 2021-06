Le festival de musique sacrée, 31e édition

Le programme définitif enfin dévoilé par Gisèle Cellier.

Organisé par l’Association Paroissiale des Orgues de Saint Sauveur (APOSS) de Crest, le festival de musique sacrée se déroulera du 8 juillet au 20 août, en l’église Saint-Sauveur, avec huit concerts où l’orgue aura une place prépondérante.

L’orgue, roi du festival, sera « bien entendu » présent lors du concert du 26 août, Récital Deux Trompettes et Orgue, mais aussi le 1er août, le 13 août et le 16 août. « Nous espérons que le public appréciera l’instrument et saura comprendre tout l’intérêt qu’il a à être entretenu et amélioré (900 € cette dernière année) », explique la présidente, Gisèle Cellier.

Le programme est enfin finalisé...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Programme publié dans Le Crestois du 18 juin 2021