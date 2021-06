Libéralisme, quand tu nous tiens !

Tout chaud sorti de l’intelligence de deux compagnes et d’un compagnon de lutte, imprimé et relié sur les rotatives du Crestois, ce petit guide résume en quelques chapitres, cette drôle d’époque que nous traversons.

Comment sortir de l’imposture des banques et des performances du CAC40, des entreprises glaciales du Luxe ou de l’Inutile ?

Voici quelques idées « de travers » auxquelles vous n’avez peut-être pas pensé, poussés que vous êtes par le besoin de consommer toujours plus et du n’importe quoi. Voici des idées pour changer le monde et nos vies en se posant des questions sur l’avenir de notre jeunesse et de leurs enfants. À quand un bureau ministériel sur les stratégies d’avenir ? Un bureau du Futur pour bloquer le tout immédiat ?

L’économie sociale et solidaire serait bien venue pour refaire un monde meilleur. Il en est des groupements de bonnes volontés qui n’ont pas attendu pour semer les graines de la coopération : L’Usine vivante, Terre de Liens, l’Hydre, chez Eugène, l’Elabo de Paulette, l’Epicerie géniale, la Carline à Die, les centrales villageoises de la Gervanne etc.

Les deux autrices de ce petit manuel, Simone Bacquet et Madeleine Nutchey, ont été épaulées par le dessinateur Gilles Rhodes (quel âge ont-ils tous les trois réunis ?). Ce recueil est un condensé de pensées communes, de réflexions et de désirs d’une vie meilleure et préservée.

Ce livret est en vente à la librairie La Balançoire, au Tabac du Pont et, quelquefois, sur le marché de Crest. Son prix est libre. Sa reproduction aussi… Vous avez dit libéral ? Et bien non, ce recueil n’est pas fait pour financer une quelconque campagne. Il est le ciment « écolo-affectif » d’une amitié de coeur et de pensées humanistes de deux grandes dames résistantes au consumérisme qui n’ont pas attendu une quelconque pandémie pour agir. À lire sans modération.

Chantal

Article publié dans Le Crestois du 4 juin 2021