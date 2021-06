Les pistonnés de la Raille font chauffer les moteurs

En ce début d’après-midi, alors que le soleil de mai réchauffe la plaine sous le patronage bienveillant de la Raille, on fait couler le café dans une vieille grange de Malissard.

On est ici un peu loin de Crest, mais on retrouve autour de la table une joyeuse brochette d’amateurs de vieux tracteurs venus du bassin crestois. Il y a là notamment André Mirabel, Fernand Maillefaud et Pierre Nicolas, des Sétérées. Il y a aussi Michel Astier, l’ancien mécanicien du garage Convert, d’Upie. Ainsi que le président de l’association des Vieux pistons de la Raille, Denis Barneron, et Pierre Chantier, collectionneur à Malissard.

À eux tous, ils possèdent une jolie panoplie de vieux pistons et autres antiquités agricoles, hérités de leur famille ou chinés auprès de collectionneurs du même accabit... Autant d’objets qui nous racontent l’évolution de l’agriculture au siècle dernier et la mécanisation des travaux des champs...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 4 juin 2021