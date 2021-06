La glacerie locale régale son monde

Loïc Dumas a installé sa fabrication de glaces sur son territoire familial historique, à Piégros la Clastre.

Loïc Dumas et sa petite famille sont installés au 216 rue du Solaure, à Piégros La Clastre, pour proposer une glacerie depuis le début du mois de mai. Glaces Merlin, c’est son nom.

C’est au travers d’une petite rue qui s’éloigne du coeur de village que le hangar agricole est devenu glacerie, sous la sueur et les heures de travail de Loïc qui a tout construit seul. Ce terrain, autrefois en exploitation agricole, lui convenait parfaitement. « Pouvoir habiter à côté de ma glacerie est capital. Je peux surveiller mon laboratoire, les alarmes, et ne pas courir d’un bout à l’autre du village pour laisser les temps de repos nécessaire à la fabrication des glaces. De plus, les élus ont été bienveillants et ont permis la conversion de ce bâtiment avec facilité, je les en remercie », explique le jeune entrepreneur.

Il est installé sur la terre de ses ancêtres, une page d’histoire qu’il a découverte en visitant l’ancienne maison de son arrière-arrière grand-père, sur les hauteurs de Piégros, au pied du château...

