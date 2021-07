Si vous n’avez jamais vu encore de film de Tati (veinard !), je vous conseille de commencer par “Mon oncle”, le film qui lui apporta la consécration et l’Oscar du meilleur film étranger.

Il y a quelques jours, un peu désœuvré, alors que je survolais mollement le catalogue Netflix à la recherche d’un programme pour meubler ma soirée, j’ai fais un bond dans mon fauteuil en découvrant non pas un, ni deux, mais trois chef-d’œuvres de Jacques Tati !

« Jacques Tati est sur Netflix... » Il m’a fallu répèter cette phrase plusieurs fois pour bien en assimiler la réalité. Trouver un film de Tati sur Netflix est aussi incongru que trouver du foie gras dans un sandwich de fast-food ou croiser ma mère dans un festival de rock !

Mais il y a une explication : depuis quelques mois, la plateforme Netflix ajoute à son catalogue quelques monuments du cinéma, sans doute pour se constituer une image plus respectable et s’attirer les bonnes grâces des cinéphiles férus de grands classiques. On ne va pas s’en plaindre !

Les trois films qui viennent de s’ajouter au catalogue Netflix sont les plus célèbres, et peut-être les plus importants de la carrière de Jacques Tati : “Les Vacances de Monsieur Hulot” (1953), “Mon oncle” (1958) et “Playtime” (1967). Trois longs-métrages essentiels, puisqu’ils délimitent l’apogée de sa carrière, avant la faillite de sa société de production Specta Films.

Est-il besoin de présenter Jacques Tati ? Devant et derrière la caméra, le cinéaste embarque dans ses films le spectateur dans une déambulation géniale ou rien n’est imposé. Pas de fil naratif, pas de dialogues (ou si peu), pas de plans serrés sur une action précise. Les scènes sont filmées en plan large pour que chacun voie son propre film, regarde où il veut sur l’écran. C’est joyeux, un peu mélancolique parfois, et la mécanique du comique, bien que réglée au millimètre, provoque un rire spontanément enfantin. En un mot : génial !

Si vous n’avez jamais vu encore de film de Tati (veinard !), je vous conseille de commencer par “Mon oncle” le film qui lui apporta la consécration et l’Oscar du meilleur film étranger. Tati y interprête, pour la seconde fois, le personnage de M. Hulot, bourgeois dégingandé, maladroit et facétieux, caractérisé par sa démarche, son imperméable, sa pipe, son parapluie, son chapeau... et son inadaptation chronique à la société moderne !

Car à la fin des années 50, la société change peu à peu et la France se coupe en deux : d’un côté le mode de vie “à l’ancienne”, les petits bals de village, les troquets, la bonne franquette, et de l’autre l’apparition dans les foyers de la télévision, du confort moderne, de la domotique. Hulot, nostalgique de l’ancien monde, porte sur celui en devenir (et qui est le nôtre aujourd’hui) un regard amusé, satirique et jubilatoire.

Jacques Tati est sur Netflix, alors si vous êtes abonnés, n’hésitez-pas, foncez, ça va vous faire du bien !

Philippe Multeau

LES VACANCES DE MONSIEUR HULOT

MON ONCLE

PLAYTIME

À voir sur Netflix ou en DVD

Article publié dans Le Crestois du 23 juillet 2021