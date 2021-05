Sculptures au jardin : les arts plastiques enfin déconfinés

Sept sculpteurs et peintres ont réuni des oeuvres, pour une expo qui se tiendra du 3 au 14 juin à Eurre.

Privés de galeries et d’expositions depuis des mois, des artistes s’organisent et investissent une propriété à Eurre. Originaires de la région Rhône-Alpes et Paca, sept sculpteurs et peintres ont réuni des oeuvres en extérieur et en intérieur pour provoquer un événement artistique et retrouver le contact avec le public. Ils travaillent des matériaux très différents tels que le métal, le verre, la céramique ou le bronze et ont chacun trouvé des sources d’inspiration très personnelles.

L’exposition regroupe une bonne vingtaine de pièces monumentales, 30 à 40 sculptures plus petites en intérieur, ainsi que des peintures et des gravures...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 28 mai 2021