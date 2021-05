L’art du graff à l’Espace liberté

Allias expose du 19 mai au 27 juin à l’Espace Liberté, des oeuvres de graff contemporain marié à des références artistiques antiques.

Espace Liberté ouvre ses portes pour une exposition moderne et contemporaine, avec le jeune graffiste Allias, de son vrai nom Valentin Walker.

Lillois d’origine, il grandit à Saoû et fait sa scolarité à Crest, c’est dire sa connaissance de la vallée de la Drôme. Ses oeuvres sont posées sur des tableaux, des couleurs et des nuances, de la brillance et de la calligraphie, de l’art à découvrir dans toutes ses largeurs.

L’Espace a pris un air de rue, des peintures qui dépassent des tableaux pour s’étirer sur les murs, une grande tenture de 4 mètres sur 2, qui sera vendue en morceaux de 50 cm2. Inviter le graff contemporain au salon, une belle vue sur la cité…

Article publié dans Le Crestois du 21 mai 2021