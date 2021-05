Solène et Maïté Duez préparent le 4L Trophy 2022

Les deux soeurs, Solène et Maïté Duez ont créé l’association "La 4L de Gusgus et Jackjack" pour organiser leur 4L trophy.

L’équipage montoisonnais, composé de Solène et Maïté Duez, a commencé la recherche de sponsors et la préparation au voyage du 4L Trophy, pour dix jours à travers la France, l’Espagne et le Maroc, du 17 au 27 février 2022.

Maïté et Solène ont grandi à Montoison et aiment les voyages avec déjà des expériences à l’étranger, en Indonésie ou en Afrique. L’aspect humanitaire de ce rallye peu ordinaire les a séduites (lire encadré ci-contre). C’est la plus jeune, Solène, alias Jack-Jack, qui a rencontré des filles ayant participé à cette aventure. Elle est vite attirée par l’épreuve et en parle à sa famille. « Pourquoi pas nous ? », se dit-elle. Après une recherche dans son entourage pour créer le binôme, c’est sa soeur Maïté, alias Gus-gus, qui accepte de relever le défi.

Mais au fait, pourquoi ces surnoms ? « Ce sont les souris dans Cendrillon, on nous surnomme ainsi et nous avons repris ces deux prénoms », explique Solène avec un large sourire masqué et les yeux pétillants de la jeunesse intrépide.

Maïté aime le côté humanitaire du 4L Trophy...

Article publié dans Le Crestois du 14 mai 2021