Beckett pour la réouverture du Théâtre du Temple à Saillans, vendredi 21 mai !

Compte tenu de l’évolution des consignes sanitaires à partir du 19 mai et dans l’espoir d’en finir définitivement avec de trop longs entractes, l’équipe de Faubourg 26 reprend, après interruption, le fil de la programmation 2020-2021.

Afin de permettre au public de retrouver avec un plaisir intact le chemin du Théâtre du Temple à Saillans, elle propose le vendredi 21 mai à 18h45 (horaire nécessairement modifié), le rendez-vous prévu avec André Le Hir et le spectacle "Premier amour" sur le texte caustique et provocant de Samuel Beckett. Un texte étrange avec lequel, dans son style inimitable, le prix Nobel de littérature (1969) par le regard mordant, ironique et parfois comique qu’il porte sur la destinée humaine, fait exploser, au bord de l’absurde, la mystérieuse alchimie des mots ordinaires et des sentiments inavoués.

Une courte nouvelle que Samuel Beckett, au départ, n’avait pas destinée à la scène mais un de ces textes rares dont André Le Hir sait s’emparer avec talent pour lui donner vie et le transformer, avec sensibilité et humour subtil, en un inoubliable moment de théâtre.

Premier Amour est l’un de ses premiers textes écrits directement en français. Il dit la solitude, l’impossible et misérable amour, le scandale de l’Autre. Le spectacle est drôle à proportion qu’il est terrible.

Accueil du public dans le strict respect des règles sanitaires (jauge limitée et masque obligatoire). Attribution des places disponibles dans l’ordre des réservations préalables au 04 75 22 31 71 (le Forum). Prix des places : 10 euros (tarif jeunes : 5 euros. Tous les abonnements déjà inscrits ont leur validité prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Abonnement 3 spectacles : 25 euros (valable 1 an pour 3 spectacles et adhésion à Faubourg 26 offerte). Renseignements au 06 88 77 93 21.

Article publié dans Le Crestois du 14 mai 2021