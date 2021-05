Fête de la Nature : la forêt vue des cimes

L’association À la découverte de la forêt de Saoû propose une ascencion arboricole le samedi 22 mai.

Quand le département de la Drôme est venu demander à l’association À la découverte de la forêt de Saoû si elle voulait bien participer une nouvelle fois à la "Fête de la Nature" dans la forêt, il lui en a donné le thème "À travers mille et un regards". Et c’est vrai qu’il y a mille et une façon de regarder cette forêt, comme toutes les autres d’ailleurs. Cela dépend de nombreux critères.

La regarde-t-on à pied, à cheval, à vélo, en fauteuil électrique, en voiture ou même en avion ? Sommes-nous seuls, en couple, en famille, entre amis, avec un guide ou avec une classe ? Venons-nous chasser, ramasser des champignons, herboriser, photographier, faire du VTT ou de la course d’orientation, pique-niquer, escalader, regarder le soleil se lever ? Chacun portera un regard personnel sur la magnifique forêt en fonction de ce qu’il vient y chercher et chaque perception sera différente des autres...

Article publié dans Le Crestois du 14 mai 2021