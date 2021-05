Voilà un album qui nous fait découvrir une nouvelle facette du personnage et qui constitue un bel hommage au héros de notre enfance.

Nous avons déjà chroniqué il y a peu dans ces colonnes “Un cow-boy dans le coton”, dernier album de la série des Lucky Luke, qui comporte à ce jour 81 tomes.

La bande dessinée dont il est question aujourd’hui ne s’inscrit pas dans cette collection “officielle” et s’adresse à un public un peu moins jeune que celui de la série classique. En effet, depuis peu, les éditions Dargaud autorisent certains auteurs à semparer du célèbre personnage de BD pour lui apporter une vision un peu différente et originale.

Dans cet esprit, “Wanted Lucky Luke“, paru chez Dargaud, est le deuxième épisode des aventures du cow-boy signé par Matthieu Bonhomme, auteur de bande dessinée déjà remarqué pour “L’Homme qui tua Lucky Luke“ en 2016.

Dans un style de dessin un peu différent de la charte graphique traditionnelle sans toutefois trahir nos repères, cet album va entrainer notre héros dans une nouvelle aventure ou il devra jouer le garde du corps pour trois jolies soeurs tout en essayant d’échapper à un mystérieux chasseur de primes. Car la tête de Lucky Luke est mise à prix et la récompense est énorme : 50.000 dollars !

L’auteur a souhaité donner un peu plus de profondeur au personnage, le rendre plus fragile et humain. Il s’en explique : « Lucky Luke est quelqu’un qui erre un peu. Il va d’une aventure à l’autre, on ne sait pas trop ce qu’il fait entre deux boulots, son but n’est pas toujours défini... Son côté solitaire vient peut-être d’une fêlure. C’est l’hypothèse que je fais. »

Sentimental, notre héros ? Même s’il préfère rester solitaire, il ne sera pas totalement indifférent aux charmes féminins. « Dans les années 60-70 la convention c’était qu’un héros soit solitaire. Il avait juste le droit d’avoir un compagnon d’aventures, un faire-valoir. Pas de femme, parce que ça signifiait moins d’aventures. Moi je trouve ça super ringard, super sexiste ! » se justifie Matthieu Bonhomme.

Voilà un album qui nous fait découvrir une nouvelle facette du personnage et qui constitue un bel hommage au héros de notre enfance.

Philippe Multeau

WANTED LUCKY LUKE

Bande dessinée de Matthieu Bonhomme (2021)

Édition Dargaud

