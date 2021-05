Le Concours d’Affiches de la Fête du Picodon

Graphistes, infographistes, peintres, photographes... lâchez-vous ! Vous avez jusqu’au 4 septembre 2021 pour imaginer l’affiche de la fête 2022.

L’enjeu est important : l’oeuvre qui arrivera en tête du classement "adulte" deviendra l’affiche officielle de promotion de la Fête du Picodon 2022 !

Attention, il s’agit d’imaginer l’affiche 2022 et non pas celle de 2021 qui est déjà choisie. En effet, c'est l’affiche qui aurait dû représenter la fête annulée en 2020 qui sera utilisée cette année. On vous demande donc de réfléchir à un visuel pour… 2022 !

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une affiche publicitaire, le texte doit être lisible et doit accrocher sinon séduire les passants, y compris les automobilistes.

Comme chaque année, le concours s’ouvre aux jeunes : une catégorie enfant (14 ans et moins) permettra à nos têtes blondes ou brunes de présenter leurs oeuvres.

L’auteur du premier prix adulte recevra 200 € et 1 tee-shirt. L’auteur du second prix recevra 80 € et 1 tee-shirt. L’auteur du troisième prix recevra 1 tee-shirt . Quand au gagnant de la catégorie enfant, il recevra une tablette numérique et un tee-shirt.

Mais surtout... le gagnant sera notre héros ! Il aura le plaisir de voir son oeuvre affichée un peu partout en 2022, avant, pendant et après la fête, déclinée en tee-shirt, flyers, programmes, affiches, web... etc.

Les affiches en lice seront exposées à Saoû le 11 septembre 2021, lors d’un petit événement festif, et les visiteurs de l’exposition pourront voter pour dégager les cinq affiches finalistes. Le Comité de la fête du Picodon choisira ensuite, parmi ces 5 œuvres, celle qui représentera la fête en 2022. Le règlement complet du concours est à consulter sur le site internet fetedupicodon.com.

Soyez fous, soyez sages, mais prenez du plaisir !

Le Comité de la Fête du Picodon

LA FÊTE EN 2021 : Oui, oui, la Foire au Picodon et le Grand Marché Régional auront bien lieu cet été ! La situation sanitaire étant encore incertaine, les animations et les soirées concerts n’auront pas lieu, mais vous aurez le plaisir, le 18 juillet 2021, de venir passer la journée à Saoû et naviguer entre les stands de cette belle foire créative et originale fondée sur l’esprit de terroir. Un événement incontournable de l’été !

Article publié dans Le Crestois du 7 mai 2021