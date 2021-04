En thérapie

La série de Éric Toledano et Olivier Nakache est incontestablement une très grande réussite et propose une expérience émotionnelle d'une rare intensité.

Nous sommes à Paris en novembre 2015.

Dans son cabinet un peu vieillot, le docteur Dayan, psychiatre et psychanalyste, reçoit chaque semaine cinq patients pour différentes raisons : le lundi Ariane, une jeune chirurgienne, le mardi Adel, un policier de la BRI, le mercredi Camille, une adolescente sportive victime d'un accident à vélo et le jeudi Léonora et Damien, un couple en crise. Le vendredi, le psychanalyste fait le point sur ses propres doutes avec sa contrôleuse Esther.

Chaque épisode d’une grosse vingtaine de minutes est centré sur le rendez-vous avec l’un de ces patients que l’on suit pendant presque deux mois.

La série est l’adaptation d’une série israélienne à succès (déjà adaptée dans une vingtaine de pays), et si elle prend comme point de départ les attentats du 13 novembre à Paris, elle développe ses personnages bien au-delà du trauma de ces terribles évènements.

L’adaptation est d’ailleurs signée Éric Toledano et Olivier Nakache, et on retrouve toute l’humanité et la bienveillance envers les personnages qui caractérisent leur œuvre (Intouchables, Samba, etc).

La mise en scène est très sobre, intimiste, tout comme l’ambiance sonore, feutrée et discrète. Ce parti pris se révèle une excellente idée car il permet de mettre en valeur les personnages, parfaitement incarnés par des acteurs toujours justes et très émouvants (mention spéciale à Frédéric Pierrot, impeccable dans ce rôle de psychanalyste taiseux).

On a quasiment l’impression de rentrer dans l’intimité de vraies personnes (ce qui est presque le cas, tant le soin apporté à l’écriture des personnages est remarquable), et plus encore d’évoluer avec eux, chaque épisode étant l’occasion pour le spectateur d’échanger avec son entourage pour partager ses ressentis et au bout du compte tirer profit de ces échanges thérapeutiques.

Difficile à décrire tant elle est originale, la série « En thérapie » est incontestablement une très grande réussite et propose une expérience émotionnelle d'une rare intensité.

Remarquable, à bien des égards.

