Vercheny a son self pour chevaux

La station d’essence se transforme pour six mois en Cheval Vapeur, station service pour les chevaux affamés.

À la connaissance des porteurs du projet et après quelques recherches, c’est une première en France ! À Vercheny, ce 24 avril, la station service laissée à l’abandon au 3082 avenue de la Clairette, devient une station "Cheval Vapeur", mise en place par La Drôme à cheval avec la complicité de l’artiste François Curlet.

Ce projet est né dans la tête de l’artiste François Curlet, lors d’une promenade dans la Loire. Son regard balayait alors un paysage qui offrait une vue imprenable sur des chevaux en pâture et une vieille station service laissée à l’abandon depuis les années 80. Son esprit artistique est titillé et il n’en faut pas plus pour lui donner l’envie de recréer une activité autour de ces lieux d’approvisionnement qui peuvent prendre une autre destination...

Article publié dans Le Crestois du 23 avril 2021