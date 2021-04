Le jardin, la passion de Pierre Foret

La relation de Pierre Foret au jardin va au-delà du simple fait de cultiver son potager ou de se reposer dans un transat.

Pierre Foret est installé à Saillans depuis septembre 2019. Son jardin secret est en bord de Drôme, abrité par de grands arbres à l’ombre desquels il passe le temps, plongé entre ses pensées et ses plantations. Ce 25 mars, il fait encore un peu frais pour profiter de cet air piquant et ensoleillé, mais Pierre ne manque pas de me faire marcher dans les feuilles mortes, entre ses rangées de fraisiers et framboisiers.

Ce jardinier n’est pas un homme du devant de la scène. Sensible et observateur, modeste et fin connaisseur, il prend ce que la Nature lui donne et le lui rend bien en la respectant pour tout ce qu’elle lui apporte. Il aborde le côté matériel, celui que les jardiniers affectionnent particulièrement, mais il aime à dire que chaque être est nourri de la Nature, en son intériorité...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 16 avril 2021