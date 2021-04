Roger Atkling à Galerie Imprint jusqu’au 9 mai

"Wood - Sun - Stone" est la première exposition de la saison.

La Galerie présente des oeuvres de l'artiste britannique Roger Ackling (1947 - 2014). Il s’agit d’un hommage à une personne qui était à la fois un artiste de renommée internationale et un être humain merveilleux. Imprints expose des oeuvres d'Ackling et une sélection d’oeuvres de ses nombreux amis : Les Bicknell, Atsuo Hukuda, Carol Robertson, Roland Schmied, Yuko Shiraishi. Trevor Sutton, Ian Tyson et Matthew Tyson...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 2 avril 2021