"Broadway", roman de Fabrice CARO

Le portrait drôle et tendre d’un quadragénaire partagé entre ses fantasmes et la réalité quotidienne.

Fabrice Caro est surtout connu pour ses bandes dessinées dont la désopilante Zaï, Zaï, Zaï, Zaï qui a obtenu de nombreux prix en 2016. Après Figurec en 2006 puis Le discours, un roman doux-amer, grinçant et réjouissant, en 2018, il signe ici son troisième roman paru dans la collection Sygne des éditions Gallimard.

«… Au bas de la lettre une trace de baiser au rouge à lèvres […]. J’avais cru alors que le courrier serait toujours synonyme de coeur qui bat, de ventre qui vibre, de fragments d’extases et de ciels sans fin. Trente ans plus tard, ellipse, je tiens dans ma main une enveloppe plastifiée bleue au bas de laquelle est inscrit : Programme national de dépistage du cancer colorectal. » C’est ainsi que commence, Broadway, le dernier roman de Fabrice Caro.

Ce courrier adressé aux personnes de plus de cinquante ans plonge Alex, quarante-six ans, dans un abîme de perplexités et d’angoisses. Pourtant il a tout pour être heureux, une femme et deux grands enfants, une belle maison dans un lotissement où s’organisent des barbecues avec les voisins vigilants, des collègues de travail et des amis pour l’emmener faire du paddle à Biarritz !

Au cours de ce long soliloque, nous accompagnons le héros dans les méandres incontrôlables de ses ruminations. De digressions en divagations se dessine le portrait d’un quadragénaire partagé entre ses fantasmes ou ses exaltations et la réalité quotidienne faite de responsabilités familiales et d’obligations sociales.

Malgré quelques longueurs, c’est drôle, absurde mais, aussi tendre et tellement vrai ! Dans Broadway, la vie n’est pas une comédie musicale !

Hélène Mée

BROADWAY

Fabrice CARO - Roman

Éditions Gallimard

Article publié dans Le Crestois du 2 avril 2021