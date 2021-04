Solex, Mob et Cie, un voyage naturel et vintage

Installé à Saillans, Jonathan Manceau ouvre ce 3 avril son espace de location, de vente et d’achat de Mob et de Solex…

Au 13 boulevard de l’Écho, à Saillans, Jonathan Manceau poussera officiellement les portes de son nouveau local, Solex, Mob & Cie, le samedi 3 avril… Un vrai plongeon dans les années 1970 !

À l’ouverture des grands montants en bois, l’odeur de la mécanique bien huilée pique le nez. Nous sommes bien dans le dortoir des Mob et des Solex de Jonathan. Elles sont rutilantes, avec la marque Motobécane en relief sur le flanc, ces Mob bleues, orange ou grises. La plus âgée est de 1961, la plus jeune de 1994. Le noir du Solex brille sous le faible rayon de soleil de ce mois de mars.

Voilà un vrai plongeon dans une jeunesse rurale et nostalgique. Ceux dont l’adolescence a été bercée par ce bruit du démarrage typique à la Mob, ce pédalage pour faire partir un moteur parfois fatigué, s’en souviennent encore ! Jonathan a remédié au pédalage qui faisait souffrir les mollets par un savant travail de rénovation : « Je veux éviter que les gens pédalent trop au démarrage, il faut les encourager à prendre une bécane, pas les fatiguer dès le départ ! »

Jonathan cible une clientèle nostalgique et moderne qui a envie de profiter de la nature avec un engin peu ordinaire...

Article publié dans Le Crestois du 2 avril 2021